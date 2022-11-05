شقيقة مديحة حمدي تكشف تطورات حالتها الصحية: تعاني من ألم شديد

تواصل الفنانة مديحة حمدي الخضوع للعلاج بعد إجرائها عملية جراحية، الخميس الماضي، لاستئصال المرارة، بعد تعرضها لكثير من المشاكل الصحية بسببها.

وكشفت ماجدة حمدي شقيقة الفنانة مديحة حمدي لـ«الوطن»، تطورات حالتها الصحية بعدما خرجت من المستشفى، وقالت إنها لا تزال حتى الآن تحت تأثير البنج، وأن حالتها الصحية اليوم ليست مستقرة بشكل كبير وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

تطورات الحالة الصحية لمديحة حمدي

وتابعت شقيقة الفنانة مديحة حمدي، بأن شقيقتها تعاني من آلام شديدة حتى الآن بسبب العملية، متمنية لها الشفاء العاجل خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن تصبح بصحة أفضل من الآن .

يذكر أن الفنانة مديحة حمدي كشفت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، منذ عدة أيام، أنها كانت تعاني خلال الفترة الماضية من مشاكل كبيرة بسبب المرارة، وأنها ستخضع لإجراء عملية جراحية لإزالتها يوم الخميس، وأنها تحاول التغلب على الألم بالمحاليل لحين موعد العملية.

ومساء أمس الجمعة، كشفت شقيقة الفنانة لـ«الوطن»، عن خروجها من المستشفى.