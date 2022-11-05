إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على «صحراوي» المنيا

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم السبت، على الطريق الصحراوي الغربي بزمام مركز العدوة شمالي غرب المنيا.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة، وأسفر الحادث عن وجود إصابات، وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة تغيان محمد عبدالوهاب، 15 عاما، وصابر عبدالعزيز محمد، 30 عاما، وإسماعيل علي إسماعيل، 40 عاما، وهيثم محمد علي، 21 عاما، ومحمد مرعي محمد، 15 عاما، وإسماعيل عبدالله إسماعيل، 16 عاما، مقيمون جميعا في المنيا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

جرى نقل جميع المصابين في حادث الطريق الصحراوي إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.