تفاصيل إخماد 3 حرائق في أماكن متفرقة بالمنيا خلال 24 ساعة

إندلعت 3 حرائق في أماكن متفرقة بمحافظة المنيا، وذلك خلال 24 ساعة بمراكز «أبوقرقاص، المنيا، بني مزار»، وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من السيطرة عليها دون خسائر أو أضرار بشرية.

حريق بمنزل ريفي في مركز بني مزار

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة باندلاع الحريق الأول داخل منزل ريفي ملك «عاشور محمد»، بقرية أبو العباس البلد، التابعة للوحدة المحلية بشلقام في مركز بني مزار، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده، دون أضرار أو خسائر بشرية، حيث أفادت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي أن الحريق نشب بالطابق الأول بالمنزل المكون من طابقين، بسبب حدوث ماس كهربائي، وتسبب في احتراق بعض الأثاث دون مصابين.

حريق خارج سور مدرسة

كما تلقى مدير أمن محافظة المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، باندلاع الحريق الثاني بمخلفات وقمامه بقطعة أرض فضاء ملك «ممدوح عمر»، مقيم بقرية دمشاو هاشم، دون معرفة أسبابه، وتم إخماده بمعرفة الأهالي دون أي أضرار مادية أو بشرية.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باندلاع حريق ثالث بمخلفات وقمامه، خارج سور المدرسة الثانوية الصناعية بمدينة أبوقرقاص، وتم إخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، دون إصابات أو خسائر مادية، وقد رجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب إلقاء أحد المارة لعقب سيجاره مشتعل، وقد تحررت المحاضر اللازمة بالحرائق الثلاثة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والمعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص.