«طاقة النواب»: مصر قادرة على تنفيذ التعهدات الدولية بشأن المناخ

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن انطلاق فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، غدا الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستجعل من مصر ومدينة شرم الشيخ محط أنظار كل دول العالم، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على تنظيم قمة ناجحة تستطيع من خلالها التوصل إلى العديد من السبل لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات الدولية بشأن تلك الأزمة.

استغلال الفرصة لاستثمار قمة المناخ

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن قمة المناخ بشرم الشيخ، ستشهد تواجدا دوليا وإقليميا كبيرا للغاية على مدار أيام انعقاد المؤتمر، مطالبًا بضرورة استغلال تلك الفرصة لاستثمار قمة المناخ وتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية على كل المستويات.

وطالب «الجبلاوي»، باستغلال قمة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال استعراض كافة الفرص الاستثمارية والترويج لها، والتسويق للمشروعات القومية المختلفة، خاصة المشروعات الخضراء.

وأشار إلى أن مصر لديها فرص متميزة في مجال الاستثمار الأخضر، مع امتلاكها مشروعات كبرى في مجالات الطاقة النظيفة.

مصر نجحت في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة

وأشاد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بكل الجهود والاستعدادات التي بذلتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية استعدادا لاستضافة قمة المناخ، مؤكدًا أن مصر نجحت في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة وتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء والذكية.