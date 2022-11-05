منح دراسية لأمريكا ممولة بالكامل.. آخر موعد للتقديم للبرامج المتعددة

تنطلق العديد من البعثات إلى الولايات المتحدة بانتظام ضمن برامج التبادل الأكاديمي والتعليمي والمواطن والفني والمهني، بين مصر وأمريكا، كما يقدم شركاء مثل لجنة فولبرايت وأميديست ومعهد التعليم الدولي ومركز الأبحاث الأمريكي في مصر التبادل العديد من المنح الدراسية.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل منح دراسية ممولة بالكامل أعلنت عنها السفارة الأمريكية بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

منح دراسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

فرصة التبادل الحالية (ممولة من الحكومة الأمريكية) دراسة برنامج المعاهد الأمريكية للعلماء (SUSI-Scholars)

الجمهور المستهدف:

العلماء والمهنيون ذوو الخبرة من مؤسسات التعليم العالي أو المنظمات التي تركز على البحث، ويعد آخر موعد للتقديم على ذلك البرنامج يوم 26 ديسمبر.

دراسة برنامج المعاهد الأمريكية للمعلمين الثانويين (SUSI-Educators )

الجمهور المستهدف: مدرسو المدارس الثانوية ذوو الخبرة، والإداريون، ومدربو المعلمين، ومطورو المناهج الدراسية، وكتّاب الكتب المدرسية، آخر موعد للتقديم في ذلك البرنامج يوم 26 ديسمبر.

برنامج قادة الطلاب SUSI

الجمهور المستهدف بذلك البرنامج هم:

المشاركون ذوو الحافز العالي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا والذين يتبقى لهم عام واحد على الأقل من دراستهم الجامعية من الكليات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، والذين يظهرون القيادة من خلال العمل الأكاديمي والمشاركة المجتمعية والأنشطة اللامنهجية.

آخر موعد للتقديم سيكون يوم 18 ديسمبر المقبل.

برنمج قادة الغد

الجمهور المستهدف بذلك البرنامج هم:

البكالوريوس- كبار السن في المدارس الثانوية الحاليون أو المتقدمون الذين تخرجوا من المدرسة الثانوية في عام 2022 ولديهم حاجة مالية مثبتة ويحملون الجنسية أو الجنسية التالية: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، تونس، سوريا، الضفة الغربية / غزة أو اليمن، يجب أيضًا إثبات الحاجة المالية والالتزام بإكمال درجة الماجستير في غضون عامين دراسيين، آخر موعد للتقديم يوم 5 ديسمبر.