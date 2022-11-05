«التضامن»: عالجنا 136 ألف مريض إدمان في أول 10 أشهر من 2022

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قام خلال أول 10 أشهر من عام 2022 ، بتقديم الخدمات العلاجية لـ 136 ألف و 200 مريض إدمان "جديد ومتابعة" من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، لافتة إلى أنه تم استقبال 15201 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، الأسمرات ، المحروسة ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ، وحدائق أكتوبر ،حي الضواحي ببورسعيد" والمناطق المجاورة ، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي .

الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفق بيان الصندوق، أن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، لافتة إلى أن نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.66 % بينما بلغت نسبة الإناث 5.34%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة ،ولذلك تم تخصيص عدد من الآسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.

محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 32.49 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 13.55% ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج ،في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان لاسيما بعد إطلاق إعلان المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات، " بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي ، يليه التلفزيون بسبب بث الحملة أيضا في العديد من القنوات التلفزيونية ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة .

تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث

ووجهت "القباج " بالتوسع في تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث، كذلك تخصيص أقسام خاصة لعلاج المراهقين من مرضى الإدمان، وأيضا اقسام لعلاج الامراض المصاحبة للإدمان " تشخيص المزدوج " بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن ، ومع بداية عام 2023 ،سيرتفع عدد المراكز العلاجية الى 33 مركز علاجي ،حيث من المقرر افتتاح مراكز جديدة في العديد المحافظات ،بعدما كان عدد المراكز العلاجية لا يتجاوز 12 مركز علاجي عام 2014 .