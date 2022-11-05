اعترافات عصابة التنقيب عن الآثار بالقاهرة الجديدة: «حفرنا وملقناش حاجة»

«جبنا كل أدوات الحفر والتنقيب، وكان عندنا أمل نطلع بأي قطعة أثرية من حديقة البيت، لكن فضلنا نحفر ووصلنا لعمق 20 مترا وملقناش أي حاجة، لحد ما الشرطة جت وقبضت علينا».. بهذه الكلمات، وأمام جهات التحقيق، اعترف أحد المتهمين من أصل تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، متهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بحديقة المنزل المستأجرة في منطقة القاهرة الجديدة.

وأفصح أحد المتهمين الخمسة، وبينهم ربة منزل، عن تفاصيل واقعة الحفر والتنقيب خلال جلسة تحقيق جديدة معهم اليوم، قائلا: «واحد معرفة جه وقالنا إن الأرض هنا وتحديداً حديقة البيت تحتها كنز أثري، وقعد يقنع فينا لحد ما وافقنا على الحفر، وكان عددنا 5 أفراد، واتفقنا على تقسيم اللي هيطلع من الأرض بينا كلنا».

بداية تنفيذ الحفر والتنقيب

وأضاف متهم آخر حاكياً عن بداية تنفيذ عمليات الحفر والتنقيب في حديقة العقار: «جهزنا كل الأدوات المستخدمة في الحفر زي الأحبال السميكة والفأس، وبدأنا الحفر على طول، وفضلنا نحفر لحد ما وصلنا إلى عمق 20 مترا، لكن ملقناش أي حاجة خالص».

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكانت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية ألقت القبض على المتهمين الخمسة أول أمس الخميس، وقررت النيابة العامة بحبسهم بتهمة الحفر والتنقيب بحثاً على الآثار في حديقة أحد العقارات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المنتظرة

ويقول المحامي رامى ربيع مقلد إن «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983 يعاقب كل من حفر أو نقب عن الآثار، حيث ينص على الآتي:

«كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».