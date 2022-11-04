القبض على موظف وصديقه بتهمة التنقيب عن الآثار في الهرم

قام رجال الشرطة بالهرم بالقبض على موظف وصديقه لقيامهما بالتنقيب عن الآثار، وتم إقتيادهما الى قسم الشرطة وإخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

كانت البداية عندما ورد إخطار الى اللواء علاء فتحى نائب مدير مباحث الجيزة من قسم شرطة الهرم، يفيد ورود بلاغ مـن غرفة عمليات النجدة بالجيزة بقيام أحد الأشخاص بالتنقيب عـن الآثار بإحدى العقارات بشارع ترعة غطاطي، وعقب إنتقال رجال الشرطة الى محل البلاغ برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب تبين أن العقـار مكـون مـن 3 طوابـق علـي مساحة 200 متر وبه حفرة قديمة قطرها متر وعمق 7 متر باحدي الغرف بالطابق الأرضى.

كما تم التقابل مع طرف اول مدير إحدى الشركات ويبلغ من العمر 48 عامًا، ونجار 48 سنة، و طرف ثاني وهم المشكو في حقهما وهم موظف وصديقه، وقرر الطرف الأول بتضررهما من الطرف الثاني لقيامهما بالحفر بمنزل الثالث مما أدي إلي حدوث تصدعات بمنزل الأول.

وعقب مواجهة الثالث اعترف قيامه بالحفر منذ عدة أشهر للتنقيب عن الآثار وأنه استعان بصديقة الرابع لمساعدته في الحفر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وقد حدد قانون العقوبات، عقوبة التنقيب عن الآثار، فأوضح على محمد محامى بالنقض خلال حديثه لـ "الوطن"، أن قانون العقوبات حدد أنه كل من نقب عن الآثار خلسة أو أخفى الآثار بقصد التهريب، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من نقب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا أو أجرى حفرا للحصول على الآثار.