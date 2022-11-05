«التعليم» تطلق مسابقة لتأهيل طلاب المدارس الفنية لسوق العمل

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة أنشطة اللغة العربية في جميع مدارس التعليم الفني بالمديريات التعليمية؛ تنفيذا لسياسة الوزارة للارتقاء بمستوى طلاب التعليم الفني في اللغة العربية، وإيمانا بأهمية الأنشطة في نقل مواهب الطلاب، وتنمية مهارتهم العلمية والثقافية والفنية والأدبية، وترسيخ قيم المواطنة وحب الآخر وقوته من خلال التواصل والتعاون تفعيلا للطاقات الكامنة لدى الطلاب، إذ أنها تسهم في بناء شخصيتهم؛ ليصبحوا مهيئين لسوق العمل.

موضوعات مسابقة اللغة العربية لطلاب التعليم الفني

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، إن موضوعات المسابقة تكون في كتابة وإلقاء الشعر والقصة والبحث في موضوعين: «شخصية لها إنجازات في مجال الزراعة والصناعة والاقتصاد أو السياحة، على أن يبين الطالب ما قدمته الشخصية لمصر وللمجال، وموضوع قيمي أو بيني يعرض مشكلة، وعلى الطالب اقتراح حلول لها».

وأضافت وزارة التعليم، أن تكون الأعمال من وحي إبداع الطلاب، ويجوز في الإلقاء الاعتماد على قصائد لكبار الشعراء، وتكتب الأعمال المقدمة بخط اليد، ويراعى فيها حسن الخط والدقة اللغوية، وتوثيق المعلومات بالنسبة للبحث، ولا يكون الاعتماد على مصدر واحد للمعلومات، ولا يزيد البحث على 15 صفحة.

التوقيتات الزمنية للمسابقة

وحددت وزارة التربية والتعليم، التوقيتات الزمنية لإجراء مسابقة اللغة العربية لطلاب التعليم الفني وهي كالتالي:

- الإعلان في بداية شهر نوفمبر عن مسابقات اللغة العربية، وتجرى على مستوى الجمهورية بين طلاب مدارس التعليم الفني.

- إجراء التصفيات على مستوى الإدارات من 1 إلى 15 مارس 2023.

- إجراء التصفيات على مستوى المديرية من 20 إلى 30 مارس 2023.

- إجراء التصفيات على مستوى الجمهورية في منتصف شهر إبريل.

آلية تنفيذ التصفية النهائية لمسابقة اللغة العربية

- على مستوى الإدارة: تتكون لجنة التحكيم من موجه أول الإدارة، والموجهين المشرفين على مدارس التعليم الفني بحد أدنى ثلاثة أعضاء.

- على مستوى المديرية: تتكون لجنة التحكيم من الموجه العام، ومشرف عام اللغة العربية بالتعليم الفني، ومنسق عام مشروع تنمية المهارات، واثنين من الموجهين الأوائل.

- تصعد أربعة أعمال من كل مديرية في المجالات المختلفة «كتابة وإلقاء الشعر وكتابة القصة والبحث» للتصفية على مستوى الجمهورية.