مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة عامل وآخر مصاب في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصاب، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى والمصاب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة «رامي. ا. ا»، 35 سنة، مقيم سيدي غازي بمركز كفر الدوار، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة «كريم .س. خ»، 27 سنة، مقيم أبو المطامير، مصاب باشتباه كسر بالقدم وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر بالواقعة.