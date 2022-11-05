بهاء سلطان يحتفل باقتراب أغنية قلب أسود من تحقيق مليون مشاهدة

احتفل الفنان بهاء سلطان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، مع جمهوره باقتراب أغنية قلب أسود من تحقيق أول مليون مشاهدة على اليوتيوب.

ونشر بهاء سلطان، الأغنية، وعلق عليها: «أغنية قلب أسود تقترب من تحقيق مليون مشاهدة على يوتيوب، وتريند الحمد لله، مبسوط أنها عجبتكم».

تفاصيل أغنية قلب أسود

أغنية «قلب أسود» من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوي.

كلمات أغنية قلب أسود

وتقول كلمات أغنية «قلب أسود»: «ما سمعتش أنا عن بني آدم أبدا بيعضو أيدي أهي اللي اتمدت له عملها.. أكتر من مرة بسهوله تخضو ماشي.. يقول إن أنا قاتله أبو قلب أسود فحمه هيجيب منين الرحمة.. هعتبره كان دوشه وزيطه في وسط زحمة».

يذكر أن جمهور بهاء سلطان، أشاد بكلمات الأغنية بعد ساعات قليلة من طرحها.