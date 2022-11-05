ملك تونجا وزوجته يزوران منطقة أهرامات الجيزة (صور)

زار كل من الملك توبو السادس ملك تونجا وزوجته، منطقة أهرامات الجيزة، على هامش زيارته لمصر لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27 بشرم الشيخ.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية.

ملك تونجا انبهاره من ضخامة الهرم وحجم أحجاره

وأوضح أشرف محيي الدين أن الزيارة شملت زيارة الهرم الأكبر للملك خوفو حيث استمع الضيوف لشرح عن تاريخ المنطقة الأثرية ككل وكذلك تاريخ الهرم الأكبر وطريقة بنائه، وأبدى ملك تونجا انبهاره من ضخامة الهرم وحجم أحجاره، كما شملت الزيارة كذلك منطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، وأعرب عن سعادته برؤية هذا التمثال الضخم.

وفي نهاية الزيارة حرص الضيوف على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة معربين عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة.