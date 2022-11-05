«تعليم القاهرة»: فصل نهائي لأي طالب يرتكب وقائع تخريب داخل المدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، تنفيذ إجراءات رادعة بجميع المدارس على مستوى المحافظة؛ لمنع أي وقائع عنف أو تخريب أو بلطجة في المدارس، حفاظًا على سير العام الدراسي الجديد، بشكل منضبط ومنتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، مؤكدة توقيع عقوبة الفصل النهائي على أي طالب يرتكب وقائع عنف وتخريب وبلطجة داخل المدرسة.

فصل نهائي لأي طالب يقوم بأعمال تخريب

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في مستند حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إنّه سيتم فصل أي طالب نهائيًا، حال قيامه بارتكاب وقائع عنف وتخريب وتكدير الأمن والسلم داخل المدارس، لافتة إلى أنّ المدرسة مكان للعلم والتعلم والمعرفة وليست مكان للبلطجة والعنف، مؤكدة أنّ الدراسة تسير بصورة منتظمة مع بداية الأسبوع السادس من بداية العام الدراسي الجديد.

إجراءات صارمة ضد أي أعمال عنف وبلطجة داخل المدارس

وشددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، على جميع مدارس المحافظة، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة حيال أي أعمال عنف أو تخريب أو بلطجة أو أي اعتداء على ممتلكات المدرسة أو أعمال التخريب وكل ما يكدر المناخ التربوي أو يخل بالعملية التعليمية، مؤكدة أنّ هناك تعليمات مشددة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية خلال سير العام الدراسي الجديد.

إجراءات مشددة داخل المدارس لمواجهة كورونا

ومن جهته، أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، في تصريحات للوطن، أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات أو مشكلات تؤثر على سيرها، مشيراً إلى أن جميع مدارس المحافظة ملتزمة تماماً بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.