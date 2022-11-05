المطربة نانسي جمال: الوقوف أمام جمهور هاني شاكر ليس سهلا

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة» الموهبة الغنائية الشابة نانسي جمال، التي قدّمها الفنان هاني شاكر، خلال مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ31، كأحد الأصوات الشابة الجيدة التي تستحق الدعم.

رسالة إلى هاني شاكر

ووجّهت نانسي، خلال حديثها مع الإعلاميتين سناء منصور، وشيرين عفت ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة dmc، الشكر للفنان هاني شاكر على دعمه لها، قائلة: «أشكر الفنان هاني شاكر لأنه أعطاني فرصة كبيرة بالوقوف بجواره في بداية مشواري بعد ما سمعني بالصدفة وقال لي إن شاء الله هتكوني معايا في أول حفلة قادمة».

مواجهة جمهور هاني شاكر

وتابعت بأنّ مواجهة جمهور الفنان الكبير هاني شاكر لم يكن أمرا سهلا أبدًا، مضيفة: «في البروفات كان الفنان هاني شاكر يقوم بطمأنتي طوال الوقت»، مشيرة إلى أنّ الأغاني القديمة والموشحات هي التي تبرز قوة الصوت، لكنّها للأسف لا تُكسب المطرب شعبية.