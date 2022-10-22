هاني شاكر يمازح جمهوره خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية: «محدش يغني قبلي أطول مني»

صعد هاني شاكر إلى مسرح النافورة؛ لإحياء فقرته الغنائية ضمن فعاليات الحفل الغنائي المقام حاليا بمهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية.

هاني شاكر يمازج الجمهور

وقدم شاكر أولى أغنياته وهي «يا أغلى اسم في الوجود» وسط تفاعل كبير من الحاضرين، ومازح شاكر جمهوره قبل الحفل بسبب طول ماسك المكيرفون الذي استخدمته الفنانة نادية مصطفى قبله، قائلا: «بعد كده هشترط محدش يغني قبلي أطول مني».

ومن المقرر أن يشدو شاكر في حفل اليوم بـ18 أغنية؛ منها أغنيات تراثية للفنان عبدالحليم حافظ.

نادية مصطفى تحيي حفلا بمهرجان الموسيقى العربية

وقدمت الفنانة نادية مصطفى، منذ قليل، مجموعة من الأغاني المميزة، في مقدمتها أغنية «لولا الملامة» للفنانة الراحلة وردة، وأغنيات «الصلح خير، وسلامات، وجاي في إيه، ويحلها الحلال».

قناة «الحياة» تنقل مهرجان الموسيقى العربية

جدير بالذكر أن قناة «الحياة» تنقل مهرجان الموسيقى العربية، بدورته الـ 31، حصريا، التي تقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، إذ يشمل جدول المهرجان العديد من الحفلات لنجوم مصر والوطن العربي، وأبرزهم عاصي الحلاني، وصابر الرباعي، وأصالة، ونادية مصطفى.