جامعة بنها تطلق مسابقة لمواجهة التحديات المناخية.. 50 ألف للفكرة الفائزة

أطلقت جامعة بنها، اليوم الإثنين، مسابقة «التحديات المناخية: حلول ومقترحات»، في إطار حرصها على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وتحقيقا لأهدافها الرئيسية، وهي تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، إذ تقام فعاليات المسابقة، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة بنها، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أهداف مسابقة التحديات المناخبة بجامعة بنها

كانت جامعة بنها، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد أعلنت عن انطلاق مسابقة «التحديات المناخية: حلول ومقترحات»، التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا «تايكو جامعة بنها».

وتهدف المسابقة، إلى اختيار أفضل فكرة ذات نتائج تطبيقية، وتقدم للفكرة الفائزة جائزة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري لكل محور من المسابقة، بإجمالي 50 ألف جنيه مصري، في 10 تحديات.

مواعيد مسابقة التحديات المناخية

بدأت فعاليات المسابقة اعتبارا من اليوم، وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل، يمكن المشاركة من خلال ملء نموذج الاستمارة عبر الرابط التالي: هنـــــــــــــــــــا

التحديات المطروحة لمسابقة جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أن التحديات والمحاور الخاصة بمسابقة التغييرات المناخية، هي:

- مشكلة تلوث الهواء ومستوى جودته في محافظة القليوبية.

- تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الداجني بالقليوبية.

- تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

- منظومة النظافة والتعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.

- مشكلة مكامير الفحم بمحافظة القليوبية.

- التلوث والانبعاثات الغازية الناتجة عن بعض التجمعات الصناعية بمحافظة القليوبية.

- تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية.

- التحول للمدن الخضراء.

- حلول مقترحة للتعامل مع ارتفاع درجات حرارة الجو وتحجيمها.

- حلول تكنولوجية لحل مشكلات الحرف التراثية والصناعات اليدوية التقليدية.