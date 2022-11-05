تفاصيل زيارة وزير الصحة اليوم لمستشفى إهناسيا العام.. إحالة مسؤولين للتحقيق

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت عددا من المستشفيات بالمحافظة، بينها مستشفى إهناسيا العام عقب إحلاله وتجديده بتكلفة مالية تخطت 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية.

وزير الصحة يستمع لشكوى مرضى مستشفى إهناسيا العام

واستمع وزير الصحة لشكاوى عدد من المرضى داخل مستشفى إهناسيا العام، إذ وجه بسرعة حلها وكذلك فتح تحقيق مع عدد من المسؤولين عن مخالفة تعليمات وزارة الصحة، بمطالبة المرضى بشراء المستلزمات والأدوات الطبية، موجها مسئولي مديرية الصحة في المحافظة، بالمرور الدوري والمفاجئ على المستشفى، لضمان انتظام سير العمل وحصول المرضى على أفضل خدمة صحية.

وزير الصحة يتفقد مستشفى إهناسيا العام ببني سويف

وتفقد وزير الصحة والسكان يرافقه محافظ بني سويف، مكونات وأقسام المستشفى التي يتم تشغيلها تجريبيا بعد تطويرها ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة في قطاع الصحة.

وزير الصحة يتفقد عدد من المستشفيات في محافظة بني سويف

واستكمل وزير الصحة جولته بزيارة مشروع تطوير بني سويف المركزي، بمساحة 1200 متر مربع، مكون من 4 مبانٍ، بطاقة 24 سريرا داخليا و4 أسرة رعاية مركزة، حيث وجه الوزير، بتطويره ليصبح مركزا طبيا متكاملا، يخدم سكان مدينة بني سويف الجديدة، كما تفقد سير العمل بمستشفيات بني سويف التخصصي والتأمين الصحي والصدر والواسطى المركزي.