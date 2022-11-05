محافظة الجيزة تعلن تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبدالجيد في كفر طهرمس

أعلنت محافظة الجيزة، تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبدالجيد بكفر طهرمس، حي بولاق الدكرور، الثلاثاء المقبل، في إطار جهود تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول والتوسع في إنشاء المدارس بالمناطق الساخنة؛ لتحسين المنظومة التعليمية.

ويُسكّن الطلاب على النحو التالى:-

- يوم الثلاثاء: مراحل «الصف الأول الابتدائي، kg2 ، kg1».

- يوم الأربعاء: مراحل «الصف الثاني الابتدائي، الصف الثالث الابتدائي، الصف الرابع الابتدائي».

يوم الخميس: مراحل «الصف الخامس الابتدائي، الصف السادس الابتدائي».

ويكون ذلك خلال الفترتين «فترة صباحية، وفترة مسائية».

وفي سياق متصل، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنَّ العام الدراسي 2022-2023 شهد دخول44 مدرسة بها 566 فصلًا تعليميًا الخدمة، مؤكّداً أنَّ المحافظة ستعمل على زيادة أعداد المدارس العام المقبل.

وأكّد أنَّ جميع المدارس الجديدة التي دخلت الخدمة التعليمية متوفر بها بنية تحتية قوية من معامل وفصول دراسية، لافتاً إلى أنه تم إجراء تغييرات في مديري الإدارات التعليمية والمدارس قبل بداية الدراسة لضخ دماء جديدة بفكر ورؤية جديدة، مؤكّداً تضافر الجهود لعام دراسي منتظم.

من جانبه قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، إنه تم سد العجز في المعلمين بالمحافظة بداية من أول أيام العام الدراسي، مؤكداً أن الدراسة تسير بصورة منتظمة.