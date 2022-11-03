محافظة الجيزة: غلق طريق المريوطية كليا لمدة 10 أيام لتوسعة «الدائري»

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المنصورية والبدء في تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري، في الاتجاهين أعلى طريق المريوطية، سيتم إغلاق طريق المريوطية كليًا عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الاتجاهين بالتناوب، وذلك لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال «ونش عملاق» وذلك لمدة 10 أيام، تبدأ من غدًا الجمعة، وحتى صباح الأحد الموافق 13 نوفمبر الجاري، على أن تكون الأعمال من 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

وكشفت المحافظة في بيانها، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة جهزت التحويلات المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين، وهي كالتالي:

التحويلة المرورية الأولى بطريق المريوطية بالاتجاه القادم من شارع الأهرام اتجاه شبرامنت – سقارة، وهي على النحو التالي:

- حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه مناطق (شبرامنت وسقارة - طريق دائري المنيب) تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الآخر عن طريق كوبري البطران، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر «القادم من مناطق شبرامنت - سقارة اتجاه شارع الأهرام» إلى اتجاهين واستكمال السير بالتحويلة لمسافة (1,5كم) ثم العودة للطريق الأصلي اتجاه «شبرامنت – سقارة» عن طريق كوبري عثمان بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

التحويلة الثانية

أما التحويلة المرورية الثانية بطريق المريوطية بالاتجاه القادم من شبرامنت – سقارة اتجاه شارع الأهرام، فهي على النحو التالي:

حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من مناطق شبرامنت – سقارة وترغب بالسير اتجاه مناطق (شارع الأهرام – طريق دائري المنيب) تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الآخر عن طريق كوبرى عثمان، وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر (القادم من شارع الأهرام اتجاه مناطق شبرامنت - سقارة) إلى اتجاهين واستكمال السير بالتحويلة لمسافة (1.5 كم) ثم العودة للطريق الأصلي اتجاه (شارع الأهرام) عن طريق كوبري البطران بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

وضع التجهيزات للأعمال

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.