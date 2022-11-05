رئيس «جهاز الخيالة» لقناة الحياة: المدينة على مساحة 40 فدانا وبها 2268 وحدة

قال المهندس محمد عيد، رئيس جهاز مدينة الخيالة، إن مدينة الخيالة تقع على مساحة 40 فدانًا، وهي عبارة عن 42 عمارة بوحدات سكنية وصلت لـ 2268 وحدة سكنية، وبناء على تعليمات الجهات المعنية فقد جرى تسكين تلك الوحدات بواقع 1350 وحدة سكنية بها جميع المرافق.

عيد: بالمدينة مدرسة مشتركة تستوعب 1476 طالبًا وطالبة

وأضاف «عيد»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ جميع الوحدات التي جرى إعطاؤها للقاطنين هي كاملة المفروشات والأثاث والعفش وجميع المرافق، كما يوجد بالمدينة خدمات، أبرزها مدرسة مشتركة تستوعب 1476 طالبًا وطالبة، وكنيسة ومسجد ونقطة شركة ووحدة إسعاف ومطافي ووحدة بريد.

عيد: المدينة فيها مركز طبي هيتم افتتاحه قريبا

واستطرد: «المدينة فيها مركز طبي هيتم افتتاحه قريبا، ومدينة الخيالة من أهم المدن التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشائها، وفي المدينة شركة أمن لخدمة جميع أهالي منطقة الخيالة وشركة صيانة تقوم بأعمال النظافة طيلة 24 ساعة، وشركة أخرى جرى التعاقد معها من قبل محافظة القاهرة للحفاظ على العقارات».

وأوضح أن جهاز المدينة يقدم توعية لجميع قاطني الوحدات السكنية بضرورة الحفاظ على المشروع بالتعاون مع شركات النظافة والصيانة، متابعا: «فيه توعية من الناحية الثقافية والنواحي التعليمية بنديلهم بعض التوعيات للحفاظ على المشروع والوحدات ونظافة المشروع والحفاظ عليه».