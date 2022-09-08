تفاصيل المحلات التجارية المطروحة داخل 3 مدن جديدة.. مساحات مختلفة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددا كبير من الوحدات السكنية، وقطع الأراضي، والمحال التجارية، من حين لآخر، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل المحال التجارية المطروحة داخل 3 مدن جديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وأجهزة المدن الثلاث.

المحال التجارية المطروحة بمدينة بدر

- عدد المحلات المطروحة: 14 محلا تجاريا وصيدليتين.

- مساحات تتراوح ما بين 18 م2 إلى 37 م2.

- تقع المحلات التجارية المطروحة بالسوق رقم 1 بكلً من الحي السابع مجاورة A ، والحي الرابع قطاع أ بالمدينة.

- سيكون بيع المحال التجارية بالمزاد العلني، بجلسة يوم الإثنين الموافق 10/10/2022.

- سيتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالطرح داخل مقر جهاز مدينة بدر.

المحال التجارية المطروحة بمدينة الشروق

- عدد المحلات التجارية المطروحة، 10 محال تجارية وصيدلية.

- بمساحات تتراوح ما بين 9 م2 إلى 41 م2.

- تقع المحلات التجارية المطروحة بمنطقة «سكن مصر» مشروع جنة بالمدينة.

- سيكون بيع المحلات التجارية المطروحة بالمزاد العلني، بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2022.

- سيتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالطرح داخل مقر جهاز مدينة الشروق.

المحال التجارية بمدينة العاشر من رمضان

- عدد المحلات التجارية المطروحة 10 محال تجارية وصيدليتين.

- بمساحات تتراوح ما بين 15 م2 إلى 39 م2.

- تقع المحلات التجارية المطروحة بالقطعة 31 بحي الأندلس، وقطعة رقم 2 بمنطقة 110 عمارات غرب الحي العاشر بالمدينة.

- سيتم بيع تلك المحلات التجارية المطروحة، بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2022.

- سيتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالطرح داخل مقر جهاز مدينة العاشر من رمضان.