حالة الطقس بالإسكندرية غدا.. أمطار بنسبة 30% ورياح شديدة

تشهد حالة الطقس بالإسكندرية غدًا، جوا مائلا للحرارة نهاراً ولطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على كل أنحاء المحافظة بالإضافة إلى سقوط أمطار بنسبة 30%.

حالة الطقس بالإسكندرية غدا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس بالإسكندرية غدا ستشهد استقرارا طبيعيا مع اقتصار الظواهر الجوية على رمال مثارة في الجو فقط بالإضافة إلى أمطار خفيفة، واستقرار في حالة البحر، وارتفاع الأمواج بنسبة 1.5 متر إلى 2 متر.

تبلغ درجة حرارة الإسكندرية العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية وتكسو حالة الطقس بالإسكندرية غدا هبوب رياح جنوبية غربية شديدة عكس المعتاد مع كساء السماء بغيوم جزئية.

استمرار حالة الطوارئ بالإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية استمرار حالة الطوارئ ونشر سيارات شفط المياة المتنقلة بكافة أنحاء المحافظة تحسبا لحدوث نوات الايام القادمة واهتمام المحافظة بحالة المواطنين.

فتح شواطئ الإسكندرية شتاء

وأوضحت المحافظة استمرار فتح شواطئ الإسكندرية بالمجان للمواطنين شتاء للتريض وممارسة الرياضة والإستجمام كما دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أولياء الأمور للنزول والاستمتاع بالشواطئ بعد ذهاب الأولاد للمدارس.