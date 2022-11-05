«وهاد» تعيد تصنيع المخلفات للاستفادة منها في مشروعات خضراء

قالت الدكتور وهاد سمير، المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنها حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروع «الخردة باب رزق»، موضحة أن فكرة المشروع بدأت منذ عام 2008 وهي قائمة على استخدام كل ما هو موجود في المنزل، حيث تستخدم المواد القديمة التي لم تعد تستخدم في المنزل مثل بواقي بلاستيك، أخاشب، أغطية المشروبات الغازية، وتقوم بإعادة تصنيعها مرة أخرى والاستفادة منها.

تدريب أكثر من 22 ألف سيدة

وأضافت المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال حوار لها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «cbc»، أنها دربت أكثر من 22 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، وأقامت العديد من ورش العمل في مختلف جامعات مصر من أجل الاستفادة من المواد غير المستخدمة في المنزل، وإنشاء مشاريع صغيرة تساعد الأسرة المصرية.

عادة تصنيع المخلفات

وتابعت سمير، أنها تُعد من أوائل الأشخاص الذين عملوا في إعادة تصنيع المخلفات من الأدوات المنزلية المختلفة، حيث بدأت مشروعها منذ عام 2008، موضحة أنها شاركت في مؤتمر دولي وكان البحث العلمي الذي قدمته إحدى توصيات المؤتمر.