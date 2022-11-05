أمين «خبراء البيئة العرب» لقناة الحياة: أول اتفاقية للمناخ وقعت في 2015

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب ورئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية العاملة في المناخ، إنّ قمة المناخ المقبلة والمرتقب عقدها في مدينة السلام بشرم الشيخ، هي القمة رقم 27، والتي جاءت بعد 26 محاولة لإقناع الدول الصناعية بالتوقيع على بنود رئيسية تم الاختلاف عليها.

علام: التوقيع تم بضغط شديد من قبل الرئيس الفرنسي

وأضاف «علام»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنّ اتفاقية المناخ جرى تحريرها في عام 1994، ولم يجر التوقيع عليها إلا في عام 2015، وجرى التوقيع عليها بضغط شديد من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا العام.

علام: في 2015 كان فيه أول اتفاقية بين الدول بجد

واستطرد: «في 2015 كان فيه أول اتفاقية بين الدول بجد، وكان إطار الاتفاقية تم الاتفاق عليه، وجينا لمرحلة التنفيذ وحصل الخلاف الدائر المستمر حتى الآن، وسيتم التباحث خلال القمة المقبلة عن خفض الوقود الأحفوري والتخلص التدريجي من الوقود الإحفوري».

وأوضح أن قمة جلاسكو الماضي حول المناخ فشل بنهايته في الإجابة عن «هل سيتم خفض الوقود الأحفوري أم التخلص التدريجي من الوقود الإحفوري؟»، متابعا: «الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي جون بايدن وشركات البترول يؤكد على أنه سيظل الاهتمام بالطاقة التقليدية كشركات البترول والفحم، وأعادوا استهلاك الفحم في أوروبا».