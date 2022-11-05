حالات الإنذار الأكاديمي والفصل وفق لائحة الساعات المعتمدة بجامعة الإسكندرية الأهلية

أعلنت البرامج الهندسية في جامعة الإسكندرية الأهلية، لائحة الساعات المعتمدة لطلابها، والتي تضمنت حالات الإنذار الأكاديمي والفصل من الجامعة.

ووفق اللائحة يحصل الطالب على إنذار أكاديمي إذا كان معدله الفصلي أقل من 2، ويتابع المرشد الأكاديمية أداء الطالب لمدة فصل دراسي مع خفض عدد الساعات المسجلة بحيث لا تقل عن 9 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة، وبحد أقصى 5 مقررات، وتٌرفع المراقبة إذا ارتفع المعدل الدراسي إلى 2 أو أعلى.

حالة فصل الطالب

ويتعرض الطالب للفصل من الدراسة بسبب عدم تمكنه من رفع المعدل الفصلي إلى مالا يقل عن 2، وتتاح له فرصة إضافية نهائية للتسجيل في فصليين دراسيين متتاليين بالإضافة إلى فصل الصيف لرفع معدله الفصلي إلى 2 على الأقل، وتحقيق متطلبات التخرج، شريطة أن يكون أنجز ما لا يقل عن 80% من العدد الإجمالي للساعات المعتمدة اللازمة لتخرجه، وأن تكون هناك فرصة للطالب لرفع معدله الفصلي والتخرج خلال هذه الفترة الإضافية، ويتم فصله في حالة عدم تحقيقه متطلبات التخرج خلال المدة القصوى للدراسة.

عدد الساعات وفق المعدل التراكمي للطلاب

ويسجل الطالب الحاصل على معدل تراكمي أكثر أو يساوي 2 عدد 18 ساعة معتمدة، فيما يسجل الطالب الحاصل على معدل تراكمي أكبر من أو يساوي 3 عدد 21 ساعة معتمدة، ويسجل الطالب الحاصل على معدل تراكمي أقل من 2 عدد 14 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الرئيسي.