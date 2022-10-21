مصرع طالبين وإصابة 7 آخرين في حوادث سير بـ4 محافظات

انتهى اليوم الدراسي أمس الخميس، وكعادة الطلبة سعى كل منهم للعودة إلى منزله سريعا، ومع اختلاف وسائل المواصلات التي استقلها جميعهم، إلا أن الحال انتهى بهم في المستشفيات بين وفيات وإصابات إثر تعرضهم لحوادث متفرقة في نطاق 4 محافظات.

مصرع طالب في شربين

البداية في شربين بمحافظة الدقهلية، حيث ودّعت المدينة الطالب «أحمد صلاح عبد النبي»، 13 سنة، والذي تعرض للدهس أسفل عجلات القطار أثناء عودته من المدرسة، ونقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين.

مصرع طالب في المنوفية

وفي الوقت ذاته كانت محافظة المنوفية على موعد مع وداع طالب آخر يدعى «أحمد مسعود شلبي»، في الصف الأول الإعدادي، حيث اتخذ من الجرار الزراعي وسيلة لعودته من المدرسة، إلا أنه كان سببا في وفاته.

إصابة 4 طلاب في المنيا

وفي المنيا كان القدر رحيما مع 4 طلبة أثناء عودتهم من الدراسة، حيث أصيبوا إثر تعرضهم لحادث تصادم بين توك توك وآخر، ما أدى لإصابة «محمد رمضان علي»، «محمد ربيع محمد»، و«محمد هاشم قناوي»، و«محمد سامي رجب»، وتترواح أعمارهم بين 15 إلى 17 عاما، ونقلوا لتلقي العلاج بمستشفى مغاغة.

إصابة 3 طلاب في قنا

ولم يختلف الوضع كثيرا في محافظة قنا التي شهدت وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى إصابة 3 طلاب بينهم شقيقين أثناء عودتهم من الدراسة، حيث أصيب كل من «أحمد سعيد كمال» و«شادي سعيد كمال» و«نسمة عبدالصبور»، وجرى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

تحرر عن الحوادث السابقة المحاضر اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.