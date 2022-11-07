7 خطوات لتقديم طلب تغيير عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع.. اعرفها

في إطار خطة الحكومة للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات، من خلال تعميم منظومة التحول الرقمي بجميع منصاتها الإلكترونية والوزارات والهيئات المختلفة، أتاحت وزارة الكهرباء لجميع المستهلكين الراغبين في تغير العدادات القديمة بالعدادات الكودية مسبقة الدفع، أو الراغبين في الحصول على عدادات جديدة لوحدات سكنية أو منشآت تجارية أو صناعية، التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء.

خطوات تقديم طلب لتغيير العداد الكهربائي بآخر مسبق الدفع

يمكن لراغبي تغيير العدائي الكهربائي لآخر مسبق الدفع، الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنا، وباتباع الخطوات يمكن للمواطنين الراغبين في تركيب عداد كودي، التقديم عبر المنصة.

وتتمثل خطوات التقديم لعداد مسبق الدفع فيما يلي:

- الدخول على رابط المنصة الموحدة.

- اختيار خدمة تركيب عداد من خلال الرابط.

- استكمال البيانات المطلوبة.

- تحميل صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- تحميل مستند ملكية الوحدة السكنية أو المنشأة التجارية أو الصناعية.

- في حالة الأنشطة التجارية يجب تحميل صورة البطاقة الضريبية أوالسجل التجاري.

- الضغط على «إرسال الطلب».

يذكر أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، تقدم عددا كبيرا من الخدمات للمستهلكين في جميع مدن وأحياء الجمهورية، وتتضمن:

- خدمة التنازل عن ملكية العداد.

- خدمة تغيير نوع النشاط المتعاقد عليه.

- خدمة تسجيل بيانات العداد بالحساب.

- خدمة تسجيل قراءة العداد.

- خدمة دفع الفواتير.

- خدمة «احسب استهلاكك».

- خدمة الاستعلام عن مواعيد دفع الفواتير.

- خدمة تحويل الممارسات إلى عدادات كودية.

- خدمة استخراج كارت شحن العداد أو خدمة طلب بدل فاقد.

- خدمة طلب فحص العداد.