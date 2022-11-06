فيلم «تحت تهديد السلاح» يتصدر إيرادات دور السينما أمس بـ251 ألف جنيه

احتل فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة الفنان حسن الرداد المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض، وحقق الفيلم 251 ألف جنيه أمس السبت.

محمود الدفراوي يتحدث عن «تحت تهديد السلاح»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفيلم جاء في المركز الأول متفوقا على 9 أعمال أخرى تتنافس بدور العرض.

وأضاف «الدفراوي»: تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح» في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

عرض خاص لـ«تحت تهديد السلاح» في مصر

ومن المقرر إقامة عرض خاص للفيلم بمصر، داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، والذي ينافس وسط عدد كبير من الأفلام في دور عرض السينما، وذلك بعدما احتفلوا بالفيلم في مدينة دبي بالإمارات يوم 1 نوفمبر الجاري، بحضور أبطاله.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح» من بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.