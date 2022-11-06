انخفاض درجات الحرارة في السويس اليوم.. والمحافظة تعلن رفع الاستعدادات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات خبراء الطقس للظواهر الجوية في محافظات الجمهورية، ومنها السويس.

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطرق من وإلى السويس ومدن القناة ستشهد تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، وستنخفض درجة الحرارة خلال النهارعن معدلاتها لتصل العظمى إلى 26 مئوية، والصغرى 16 درجة.

درجة الحرارة وحركة الرياح

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية بالمحافظة قياسات طقس السويس، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الرطوبة إلى 55%، وسرعة الرياح 11كم/ ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 26 مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

وتستمر محافظة السويس في رفع درجة الاستعداد لمجابهة أي تغيرات في الطقس، وأكد المحافظ اللواء عبد المجيد صقر رفع درجة الاستعداد القصوى، مشدداً على جاهزية محطات الصرف، والعمل بالطاقة الكاملة لها، وتطهير بالوعات المطر بالشوارع، وتطهير مخرات السيول.