محمود محيي الدين: استثمارات «COP 27» ضخمة والعائد سيستمر لفترة طويلة

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إنّ استثمارات قمة المناخ COP 27 ضخمة، لأن العائد ضخم ومستمر لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ شهدت تجهيزات في تطوير البنية الأساسية ومجالات الفندقة وأماكن الاستضاقة وقاعة المؤتمرات التي كانت جيدة وأصبحت أكثر تميزا واستعدادا.

وأضاف «محيي الدين» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلامي محمد الشاذلي: «على مدار الساعتين اللذين تحدثت فيهما مع المشاركين في قمة المناخ COP 27، لمست ارتياحا للإعداد والتنظيم والأماكن المعدة للمفاوضين، إذ أنه مؤتمر للتفاوض وتنفيذ التعهدات، إذ يجري التفاوض على بعض البنود بما في ذلك جدول الأعمال، هو الذي يشغل الجانب الرسمي من المؤتمر، في أن يكون معبرا عن تطلعات ومصالح الدول المختلفة».

القمة الأشهر

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ: «هذه القمة تُعقد في دولة عربية أفريقية متوسطية لها أواصر وطيدة بالعالم أجمع، وجدول الأعمال سوف يكون متوازنا»، مشيرًا إلى أن القمة الأشهر هي التي شهدت اتفاق باريس في عام 2015، وقبل هذه القمة كانت هناك قمم فيها تعهدات كثيرة ومتنوعة مثل قمة كوبنهاجن 2009، ومنها ما هو متعلق بالتمويل.

تعهدات كثيرة قبل قمة المناخ COP 27

واختتم: «منذ عام 2015، حصلت تعهدات كثيرة، وتأكيدات من أطراف حكومية ومن أطراف غير حكومية، وهناك عدد من هذه التعهدات ذُكر بمناسبة انعقاد مؤتمرات ولكن لم يكن مصحوبا بآليات تمويل أو تنفيذ».