محمود محيي الدين: العامل المناخي مهم لحل أزمات العالم المختلفة

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إنّ العالم في وقت حرج، سواء من ناحية الأبعاد السياسية الدولية أو ما يرتبط بالأزمة الاقتصادية ذات الصلة بما اُتخذ من إجراءات للتعامل مع الجائحة، وبالتالي فإن الإعداد لمؤتمر COP 27 لم يتطرق إلى التغيرات المناخية فقط.

أهمية العامل المناخي

وأضاف محيي الدين خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية مع الإعلامي محمد الشاذلي، أنَّ العامل المناخي قد يكون جزءً من حل الأزمات المختلفة، مبينًا أنَّ العامل المناخي عبارة عن طاقة جديدة ومتجددة تخفض من الأسعار وتنوع مصادر الطاقة، وكلما تمّ خفض التكلفة، كان ذلك ذو عائد جيد على الأسر والقطاع الإنتاجي في الدولة، فتكلفة الطاقة من المصادر الشمسية أقل مما كانت عليه منذ 10 سنوات بنحو 90%.

ضرورة الاستفادة من التطورات التكنولوجية

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ: «يجب أن نستفيد من هذه الوثبات التكنولوجية الكبرى التي تجعل هناك تخفيض أكبر في التكلفة، وفي موضوع الغذاء هناك مجالات للتكيف فيما يتعلق بملفات المياه والإنتاج الزراعي وحماية التربة من التصحر وحماية الأرض من الجفاف، ففي شمال مصر هناك تأثر بملوحة التربة، وخاصة في المناطق الشاطئية، وهو ما يؤثر على التنوع البيولوجي، وسيتمّ تخصيص يوم كامل في قمة COP 27 للتنوع البيئي، وسيكون هناك متابعة خلال أسابيع في كندا التي ستستضيف مؤتمرًا دوليًا في هذا الصدد».