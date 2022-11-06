كشفت البنوك المصرية مع بداية المعاملات الصباحية، اليوم الأحد 6-11-2022، عبر مواقعها الرسمية، عن أسعار العملات العربية والأجنبية المختلفة، مع بداية الأسبوع المصرفي الجديد، إذ شهدت عمليات صرف العملات حتى الآن، استمرار نفس الأسعار التي أغلقت عليها في نهاية معاملات الخميس الماضي، عدا بعض التغيرات الطفيفة في صرف بعض العملات داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ومنها سعر صرف الدينار الكويتي اليوم.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 نوفمبر، في البنوك العاملة داخل مصر «الحكومية والعربية والأجنبية»، مع بداية تحديثات البنوك الصباحية على المواقع الرسمية لها، كالتالي:

- سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري، سجل نحو 73.82 جنيه، للشراء، و74.19 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي، بلغ 75.07 جنيه، للشراء، و78.26 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي في معاملات بنك مصر، 75.12 جنيه للشراء، و78.27 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي بالمصرف المتحد، سجل 73.18 جنيه للشراء، و78.26 جنيها للبيع.

- سعر الدينار الكويتي صباح اليوم ببنك الإسكندرية، 69.61 جنيه للشراء، و74.60 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي بالبنك التجاري الدولي CIB، بلغ 76.26 جنيه للشراء، و78.34 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي ببنك أبو ظبي الإسلامي، 76.98 جنيه للشراء، و78.42 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الكويت الوطني الإسلامي 73.63 جنيه للشراء، و78.68 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي ببنك كريدي أجريكول، 74.92 جنيه للبيع، و80.82 جنيه للشراء.