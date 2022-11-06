«المنشآت السياحية»: المطاعم المصرية ستكون صديقة للبيئة في يناير 2024

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ أكثر من 1300 منشأة ومطعم سياحي، سيكون صديقا للبيئة بحلول يناير 2024، موضحا أنّ المنشآت السياحية ستبدأ خلال أسابيع تنفيذ آليات التحول للعمل بالطاقة النظيفة، وتطبيق المعايير البيئية اللازمة للحصول على شهادة «النجمة الخضراء».

استخدام الطاقة النظيفة

وأضاف فتحي لـ«الوطن»، أنّ تحول المنشآت والمطاعم السياحية لتكون صديقة للبيئة، سيرفع نسب الإقبال عليها، خاصة أنّ كثيرين يبحثون عن أماكن تستخدم الطاقة النظيفة، موضحا أنّ هذا التحول سيمثل نقلة كبيرة لقطاع المنشآت السياحية المصرية، ويزيد الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم.

المنشآت السياحية بشرم الشيخ حصلت على «النجمة الخضراء»

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أنّ المنشآت والمطاعم السياحية الموجودة بمدينة شرم الشيخ وعددها نحو 22 منشآة باتت صديقة للبيئة، لافتا إلى أنّ المنشآت حصلت على شهادة النجمة الخضراء قبل بداية الشهر الحالي، ونسب إشغال تلك المنشآت خلال فترة إقامة مؤتمر المناخ COP27 الذي تبدأ أعماله اليوم بمدينة شرم الشيخ وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، ستصل إلى نحو 100%.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أنّ تحول المنشآت الفندقية والسياحية المصرية نحو تطبيق مبادئ السياحة الخضراء، سيرفع أعداد السياح الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ الطلب على السفر للمدن السياحية الصديقة للبيئة يكون أعلى من الإقبال على المدن التى لا تطبق أي معايير بيئية.

وكان علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ فنادق شرم الشيخ حصلت على شهادة النجمة الخضراء صديقة البيئة.