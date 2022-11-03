الفحوصات الطبية المطلوبة للحصول على الدعم النقدي «كرامة»

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدعم النقدي «كرامة» يمنح لصاحب المرض المزمن أو صاحب العجز الذي تزيد درجة إعاقته عن 50 درجة، وفقا لشهادة تقدم من القومسيون الطبي توضح درجة إعاقته، مشيرة إلى أن معاش «كرامة» يمنح للمسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والأطفال الأيتام.

حجز موعد للكشف الطبي على موقع وزارة الصحة

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لمن يعاني من أي عجز أو إعاقة أن يسجل بياناته على موقع وزارة الصحة المرفق هنا، للحصول على الدعم النقدي «كرامة»، حيث يحجز المواطن من ذوي الهمم موعدًا للكشف الطبي أو تعديل موعد الكشف الطبي أو استكمال أوراق الكشف الطبي، وحجز تظلم، كما يمكن من خلال الموقع الاستعلام، ومعرفة نتيجة الكشف الطبي.

وأوضحت «التضامن»، أنه يتم ملء البيانات الأساسية المتمثلة في الاسم والرقم القومي ونوع الإعاقة والحالة الوظيفية وغيرها من بيانات، ثم اختيار تاريخ الكشف والمكان ثم حفظ البيانات.

الفحوصات المطلوبة للكشف الطبي

من جانبها، أشارت وزارة الصحة على الموقع الرسمي لها، إلى أن الفحوصات المطلوبة للكشف الطبي للراغبين في الحصول على الدعم النقدي«كرامة»، تتمثل فيما يلى :

الفحوصات والتشخيصات الطبية المطلوبة من الإعاقة الحركية.

غير إجباري: برجاء إحضار جميع الفحوصات والتحاليل والتشخيصات الطبية إن وجدت.

- الفحوصات والتشخيصات الطبية المطلوبة من الإعاقة الذهنية

إجباري: تقديم رسم مخ، روشتة حديثة بالعلاج «تكون خلال الثلاث أشهر الأخيرة» في حالات الصرع.

غير إجباري: فحوصات مكملة يمكن أن تطلب في حالات معينة أو يفضل وجودها.

- بطاقة إثبات شخص معاق.

- تقرير من مستشفى حكومي عن الحالة.

- تحليل كروموزومات.

- اختبار ذكاء في حالة أن يكون عمر الطفل 3 سنوات فيما فوق أو مايعادله من قوائم ارتقائية قبل هذا العمر.

- في حالات عيوب الكروموزمات: يتم إجراء اختبار عيوب التمثيل الغذائي.

- في حالة الإعاقة ناتجة عن قصور الغدة الدرقية يتم إجراء تحليل الغدة الدرقية بالإضافة إلى روشتة حديثة بالعلاج.

- حالات استسقاء الدماغ أو صغر الدماغ أو في حالة الشلل الدماغي يتم عمل أشعة مقطعية وفحوصات طبية للأمراض المزمنة.

إجباري: جهاز عصبي ورسم مخ وروشتة حديثة بالعلاج.