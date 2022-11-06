وزير الصحة يناقش خطة زيادة أسرة الرعاية المركزة والحضانات في بني سويف

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا، مساء أمس السبت، في ديوان عام محافظة بني سويف، بحضور أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ بالمحافظة، وعددا من قيادات الوزارة، وذلك عقب انتهاء جولة الوزير بالمنشآت الطبية في بني سويف.

في بداية اللقاء، توجه وزير الصحة والسكان، بالشكر لقيادات الوزارة والقائمين على المنظومة الصحية بالمحافظة، لجهودهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

التعرف على مطالب الأهالي

وحرص الوزير على فتح باب النقاش مع أعضاء مجلسي والنواب والشيوخ، للتعرف على مطالب واحتياجات أهالي المحافظة والخدمات المطلوب توفيرها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومستشفيات المحافظة، بما يساهم في حصول كل مواطن على حقه في التمتع بخدمات طبية لائقة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع الحضور على الخريطة الصحية للمحافظة، والتي تضم 11 مستشفى «عام ونوعي»، و206 وحدات صحية تغطي كافة أنحاء المحافظة، و83 سيارة إسعاف، و49 نقطة إسعاف ثابتة، و23 نقطة إسعاف على الطرق السريعة، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الصحية، وتوجيهات واضحة بضرورة الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تحسين المنظومة الصحية

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير أكد أن وزارة الصحة تتبنى استراتيجية وآلية مُطورة لتحسين المنظومة الصحية بناء على برامج زمنية محددة، ووفقًا لأولويات واحتياجات كل منشأة طبية على حدة، مشيرًا إلى أنه كلف وكلاء الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية بإعداد تقارير دورية عن الموقف الصحي لكل محافظة، بما ينعكس على سرعة اتخاذ القرارات والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير العمل بالمنظومة.

وأوضح «عبدالغفار» أن وزير الصحة ناقش مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، زيادة أسرّة الرعاية المركزة والحضانات ببعض مستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى ملف الاستثمار في القطاع الصحي، وفقًا لمعايير محددة.

التوزيع العادل للأطباء والتمريض

وأكد حرص الوزارة على التوزيع العادل للأطباء والتمريض، وفقًا لاحتياجات كل مستشفى، بما يساهم في سدّ العجز ببعض التخصصات الطبية، وتوفير خدمة طبية تتناسب مع تعداد سكان المحافظة، الذي يقدر بنحو 4 ملايين نسمة.

وقال «عبدالغفار» إن وزير الصحة كشف عن ما حققته المبادرات الرئاسية في محافظة بني سويف، حيث تم فحص وعلاج 359 ألفا و239 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، كما تم فحص 87 ألفا و521 طفلًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إلى جانب فحص وعلاج 353 ألفا و464 طفلا من طلاب مدارس المرحلة الابتدائية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم.

تطوير 7 وحدات صحية

من جانبه، توجه محافظ بني سويف بالشكر لوزير الصحة والسكان، لجهوده المبذولة بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى المسؤولية المشتركة في وضع آلية للعمل وفقًا لأحدث الأساليب والمناهج المتطورة، لافتا إلى أنه يجري حاليًا العمل في تجديد وتطوير 7 وحدات صحية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار قام بجولة في محافظة بني سويف، أمس السبت، تفقد خلالها «مستشفى الواسطى المركزي، مستشفى إهناسيا التخصصي، مشروع تطوير مستشفى بني سويف المركزي، مستشفى صدر بني سويف، مستشفى التأمين الصحي، مستشفى بني سويف التخصصي».