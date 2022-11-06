خبير تكنولوجي: تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية

قال المهندس إبراهيم يوسف، خبير التعليم التكنولوجي، إنّ المنتدى العالمي الاقتصادي أعلن عن خلق أكثر 133 مليون وظيفة بسبب التطور في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وعلوم المعلومات والتحول الرقمي، وهذا ما سيغير سوق العمل، لذا يجب تدريب وتعليم الجيل الجديد مهارات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ أسرع، لأنّ تعلُّم تلك المهارات ضرورة وليس رفاهيةً.

نعمل على توظيف اهتمامات هذا الجيل

وأضاف «يوسف»، خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» مع الإعلامية شيرين غسان، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ 7 من أهم 10 وظائف سيتم خلقها من 133 مليون وظيفة تختص بمجال التكنولوجيا، كما أنّ الوظائف غير التكنولوجية ستحتاج مهارات تكنولوجيا من متوسطة إلى عالية، مشيرًا إلى أن الجيل الجديد يهتم بالإنترنت والألعاب الإلكترونية بشكل كبير، لذلك فإننا نعمل على توظيف اهتمامات هذا الجيل واستخدمها في تعليمهم التكنولوجيا؛ ليتحولوا من مستخدمين ومستهلكين إلى صُناع، وهذا سيساعد في تحقيق رؤية 2030 الخاصة بعمل مليون مبرمج.

دور منصات تكنولوجيا المعلومات وأساليبها في التعليم

وتابع بأنّ منصات تكنولوجيا المعلومات أصبحت متوفرة بشكل عالمي وعربي ومحلي في مصر، لافتًا إلى أنّنا نعلم الأطفال عن طريق النظام المُدمج الذي يكون به تعامل بين المُدرب والمتدرب، إضافة إلى الاعتماد على المنصات الإلكترونية كمنصة «ISCHOOL»، بهدف تدريب الأطفال على مهارات تكنولوجيا المعلومات والتكويد.

وأشار خبير التعليم التكنولوجي، إلى أنّ المنصات التكنولوجية تُساعد الأطفال في تعلم مهارات تكنولوجيا المعلومات عن طريق وسائل حديثة، بهدف نشرها بشكلٍ أسرع من النظام التعليمي التقليلدي، مشيرًا إلى أنّه يتم الاعتماد على أسلوب الألعاب والمحاكاة بالمنصات لزيادة المتعة لدى المتعلم في أثناء تلقيه المعلومة.