الحكم على عريس الإسماعيلية المتهم باحتجاز زوجته والاعتداء عليها اليوم

تصدر محكمة جنح الإسماعيلية، اليوم الأحد، الحكم في قضية «عروس الإسماعيلية»، والتي دارت جلساتها على مدار الشهر الماضي، مع استمرار حبس الزوج على ذمة القضية لاتهامه بالاعتداء على زوجته بالضرب واحتجازها.

تغيب الزوجة عن المحاكمة

وتغيبت الزوجة عروسة الإسماعيلة مها عمران عن حضور جلسة اليوم المخصصة للنطق بالحكم، فيما حضر محامي المجني عليها، ومحامي المتهم في قاعة المحكمة.

وشهدت محكمة جنح الإسماعيلية جلسات ماضية طالب فيها محامي المجني عليها بتعديل وصف القضية من ضرب واحتجاز إلى شروع في قتل، وعرض المجني عليها علي الطب الشرعي من جديد للكشف عليها ظاهريا وداخليا، وإثبات إصابات لم يتم ذكرها في التقرير.

المطالبة بتعويض مالي للعروس

كما طالب أشرف ثابت محامي المجني عليها بتعويض مادي لعروس الإسماعيلية قُدر بـ100 ألف جنيه، كتعويض عما أصابها من ضرر جسماني ومعنوي.

فيما طلب طارق عبد الحليم، محامي المتهم، بالإفراح عن موكله وطلب له البراءة، مستندا إلى تقرير الطب الشرعي الذي نفى الاعتداء على الزوجة بآداة كما ادعت، مشيرا إلى أن التقرير وصف الإصابة بكدمة متسحجة في الوجه وتجمع دموي بسيط.