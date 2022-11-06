الإعلامي أحمد عبدالصمد: العالم ينتظر انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن اليوم 6 نوفمبر هو التاريخ الذي ينتظره العالم أجمع، وتتجه فيه الأنظار إلى مدينة السلام شرم الشيخ، التي تنعقد فيها قمة المناخ COP 27.

وأضاف «عبدالصمد»، أن مصر ستكون حديث العالم أجمع، وستكون وكالات الأنباء العالمية مهتمة بما يحدث على أرض مدينة السلام شرم الشيخ طيلة فترة انعقاد القمة، وهي 12 يوما، وهناك أكثر من 450 قناة تلفزيونية موجودة في مصر، وسيحضر هذا المؤتمر أهم قادة في العالم.

يوم مهم في تاريخ مصر والعالم

إلى ذلك، قالت الإعلامية بسنت الحسيني، خلال حلقة اليوم، الأحد، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «اليوم مهم جدًا، بسبب الحدث الأهم والأبرز الذي تستضيفه مصر وهو مؤتمر المناخ، وهو أكبر منصة تجمع قادة وزعماء العالم».

وأضافت: «زعماء العالم كله يلتقون على أرض مصرية في مدينة السلام، أبرزهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة وزراء إيطاليا، ووزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، والعديد من القادة وزعماء العالم الآخرين لمناقشة أزمة تغير المناخ والظواهر المترتبة عليها».

ظواهر خطيرة مستحدثة في المناخ

وتابعت: «هناك ظواهر كثيرة مستحدثة على الكرة الأرضية، مثل الفيضانات والجفاف، وذلك بسبب الانبعاثات الكربونية وارتفاع درجة حرارة الكوكب، والكل يعول على قمة شرم الشيخ، في أن تكون نقطة تحول جذرية في جهود المناخ الدولية، بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح أفريقيا والدول النامية والعالم أجمع».