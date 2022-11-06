أرخص أماكن بيع الملابس الشتوية بالقاهرة والمحافظات.. الأسعار تبدأ بـ100 جنيه

يبحث البعض على الأسواق الشعبية لشراء الملابس الشتوية، نظرًا لأن الأسعار فيها أقل كثيرا عن المحلات التجارية والمولات المختلفة، كما أنها تناسب العديد من الشرائح من المواطنين.

ومع بداية الموسم الشتوي، نرصد من خلال السطور التالية، أرخص الأسواق الموجودة حاليًا، لشراء الملابس الشتوية، وهي كالتالي:

سوق وكالة البلح

منطقة وكالة البلح، بمنطقة وسط البلد، تعتبر من أكثر الأماكن إقبالًا لشراء الملابس الرخيصة الجديدة والمستعملة، حيث تقوم المحلات باستيراد معظمها من الخارج، كما يتم تنظيفها وكيها، قبل إعادة بيعها بأسعار رخيصة، وتبدأ الأسعار من 100 جنيه للقطعة الواحدة سواء «بلوفر» أو «جاكيت».

سوق العتبة بوسط القاهرة

وفي منطقة سوق العتبة، بمنطقة وسط البلد، بمحافظة القاهرة، تكنن الأسعار أقل كثيرًا من المولات الكبرى، حيث تبدأ من 150 جنيه بالنسبة لملابس الأطفال الشتوية، ونفس الأسعار تنطبق على ملابس الرجال والسيدات.

سوق البالة بمحافظة بورسعيد

ويعتبر سوق البالة بمحافظة بورسعيد من أشهر الأسواق الذي يوجد به ملابس مستوردة من الخارج، ويتم إعادة تنظيفها وكيها قبل عرضها على المواطنين، ولذلك يقصده أعداد غفيرة من المواطنين بشكل يومي خاصة من سكان مدن القناة، والتجار، وتضم الكثير من «الماركات» وبأسعار مخفضة، وهي أسعار تناسب مختلف الفئات.

سوق خالد بن الوليد بمحافظة الإسكندرية

ويعتبر السوق الشعبي للملابس بشارع خالد بن الوليد بمحافظة الإسكندرية، من أهم الأسواق بالإسكندرية، حيث يوجد به جميع الملابس للسيدات والرجال والاطفال، وبأسعار أقل من مثيلتها في المحلات المختلفة، وتبدأ من 150 جنيهًا.

يذكر أن شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أعلنت تحريك أسعار الملابس الشتوية للموسم الشتوي 2022، بسبب الظروف العالمية الموجودة، وأزمات سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الخامات عالميا.