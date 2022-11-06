برنامج «8 الصبح» يرصد فعاليات اليوم الأول لـCOP27 في شرم الشيخ (فيديو)

استعرض برنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، تقريرا مصورا عن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث أوضح مراسل البرنامج محمد رياض، أنّ ضيوف COP27 بدأوا التوافد إلى المنطقة الزرقاء، للمشاركة في القمة الأهم والأبرز عالميًا، لمناقشة قضية التغيرات المناخية.

250 رحلة خاصة لنقل الوفود لـCOP27

وقال رياض، إنّ مدينة شرم الشيخ استقبلت منذ منتصف الأسبوع الماضي نحو أكثر من 20 ألف مشارك، حيث خصصت شركة مصر للطيران أكثر من 250 رحلة خاصة لنقل الوفود، سواء من مطار القاهرة إلى شرم الشيخ أو من مختلف مطارات العالم إلى مدينة السلام، كمطار ميونخ وفرانكفورت ولندن.

عدد الأجنحة بالمنطقة الزرقاء ضعف «جلاسكو 2021»

وأضاف رياض، أنّه بعد قليل ستبدأ الجلسات الخاصة بمؤتمر المناخ COP27 داخل الأجنحة المخصصة، كاشفًا عن أنّ المنطقة الزرقاء تضم 156 جناحا خاصا، وهي ضعف عدد الأجنحة التي كانت مخصصة في قمة جلاسكو باسكتلندا، وحضرها ضعف العدد الموجود بالقمة الماضية.