شرم الشيخ أول مدينة للنقل الذكي الأخضر.. أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا عن مدينة شرم الشيخ، بمناسبة انطلاق فعاليات قمة المناخ cop 27، اليوم.

خطة الدولة المصرية للنقل الذكي

وذكر التقرير، أنه بمجرد وصولك إلى أرض شرم الشيخ، ستجد أتوبيسات منتشرة على مستوى المدينة، باللون الأزرق، وبهوية بصرية تعبر عن المؤتمر، إذ جرى الدفع بهذه الأتوبيسات في إطار منظومة النقل الذكي التي نفذتها الدولة في الفترة الأخيرة، للتيسير على نقل الركاب والمشاركين من الوفود من وإلى قاعة المؤتمرات بالمجان.

وتعمل الحافلات إما بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، إذ أصبحت شرم الشيخ أول مدينة للنقل الذكي الأخضر، ضمن استعدادات استضافة المؤتمر.

تجهيز عناصر منظومة النقل الذكي

ومنذ توجيه وزارة النقل بتحويل نظام النقل في مدينة شرم الشيخ إلى نظام نقل مستدام ذكي، فقد جرى العمل على تجهيز كل عناصر المنظومة ومنها تجهيز نظام إدارة وتشغيل ذكي، وهذا النظام موجود في غرفة العمليات المركزية لمنظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ، إذ جرى جمع وتحليل البيانات من كل عناصر نظام النقل، من حافلات وسائقين والمحطات، ويجري قياس الأزمنة الفعلية للرحلات على الطرق ورصد أماكن الحافلات ومن أين يركب الركاب وأعدادهم، وهو ما يفيد في عمليات تخطيط الرحلات للفترات التالية.