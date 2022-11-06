النائب إيهاب الطماوي: مصر تتحرك لإنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية

أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أنظار العالم كلها تتجه الآن، إلى مدينة شرم الشيخ، لمتابعة انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ cop 27، وسط مشاركة دولية واسعة لوضع خارطة طريق لإنقاذ البشرية من آثار التغيرات المناخية التي باتت أزمة تهدد الكرة الأرضية، ما استدعى التحرك الجماعي.

وقال «الطماوي» في تصريحات لـ «الوطن»، إن البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ) أسهم خلال الفترة الماضية في إصدار عدد من التشريعات والاتفاقيات التي تهم ملف البيئة، بهدف تعزيز استراتيجية مصر في التعامل مع التغيرات المناخية وسط تحديات عديدة يمر بها العالم.

مخرجات مؤتمر تغير المناخ

وأوضح النائب إيهاب الطماوي، أن البرلمان سيتابع عن كثب مخرجات قمة المناخ، لترجمتها على أرض الواقع، سواء من خلال مناقشات داخل اللجان البرلمانية المختصة أو في صورة تشريعات ترسلها الحكومة أو تقدم من النواب، لافتا إلى أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على ترجمة كل ما ينتج عن مؤتمر المناخ.

حملات توعوية لدعم الوعي البيئي

وطالب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بتكثيف الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بالتغيرات المناخية، وقال: «الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة به كم هائل من المعلومات التي تخص الملف البيئي، ويمكن الاستفادة منها لتثقيف المواطنين وتحديدا الشباب والأطفال».

انطلاق مؤتمر المناخ

وانطلق منذ قليل، مؤتمر المناخ cop 27، بمدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 197 دولة حول العالم، فضلا عن العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، المعنية بملف تغير المناخ.