سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم 6-11-2022

بعثات العمرة التي تستمر على مدار العام والحديث عن تغيير أسعارها، يجعل العديد من المسلمين الراغبين في السفر إلى المملكة لأداء المناسك، يبحثون عن سعر الريال السعودي، كما يهتم بها المغتربين في الأراضي السعودية، الذين يتعاملون معها في تعاملاتهم المختلفة سواء استيراد أو تصدير.

وفي التقرير التالي، نعرض سعر الريال السعودي اليوم، في البنوك المختلفة داخل مصر، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك صباح اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 6.42 جنيه للشراء و6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 6.43 جنيه للشراء و6.46جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات وردت صباح اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 6.42 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 6.42 جنيه للشراء و6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 6.41 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 6.42 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، اليوم نحو 6.22 جنيه للشراء و6.46 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي اليوم نحو 6.28 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع.