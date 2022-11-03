سعر صرف الريال السعودي اليوم 3-11-2022 في البنوك المصرية

تواصل العديد من الشركات السياحية استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء العمرة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انخفاض أسعارها مؤخرا، عقب تدشين منصة «نسك»، أول منصة رسمية سعودية.

وتزايدت عمليات البحث من جانب المصريين الراغبين في السفر إلى السعودية، عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

ووفقا للتحديثات الأخيرة، على سعر صرف الريال السعودي، في البنوك المختلفة داخل مصر، تستعرض «الوطن»، آخر المستجدات على سعر الريال السعودي على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر صرف الريال السعودي اليوم 3-11-2022 في البنوك

سجّل الريال السعودي اليوم 3 نوفمبر بنك الإسكندرية، 6.39 جنيه للشراء و6.43 جنيه للبيع، وفي بنك مصر6.38 جنيه للشراء و6.41 جنيه للبيع، و داخل بنك قناة السويس 6.40 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع.

وفي بنك الـCIB، سجل 6.38 جنيه للشراء و6.42 جنيه للبيع، فقد قد سجل نحو 6.42 جنيه للشراء و6.45جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري، نحو 6.38جنيه للشراء و6.41 جنيه للبيع، والبنك العربي الأفريقي، 6.23 جنيه للشراء و6.43 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك الأهلي الكويتي، 6.42 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع، وبلغ سعره في المصرف المتحد، اليوم الخميس 3 نوفمبر، سعر 6.20 جنيه للشراء و6.44 جنيه للبيع.