رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 5-11-2022

كتب:

رحاب عبدالراضي
09:54 ص | السبت 05 نوفمبر 2022
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

كثر الحديث عن العمرة مؤخرا، ما جعل العديد من الأشخاص يبحثون عن سعر الريال السعودي بشكل يومي، تزامنا مع استمرار العديد من الشركات السياحية، في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء العمرة، ويهتم أيضا بعض الأشخاص بالعملة السعودية ممن يعلمون في المملكة خاصة.

وفيما يلي، نعرض سعر الريال السعودي، في البنوك المختلفة داخل مصر، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 6.39 جنيه للشراء و6.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم نحو 6.38 جنيه للشراء و6.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم نحو 6.40 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 6.38 جنيه للشراء و6.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 6.42 جنيه للشراء و6.45جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات وردت قبل اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 6.38 جنيه للشراء و6.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي اليوم نحو 6.23 جنيه للشراء و6.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

سجل في البنك الأهلي الكويتي اليوم نحو 6.42 جنيه للشراء و6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، اليوم نحو 6.20 جنيه للشراء و6.44 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

اقرأ المزيد:

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 31 أكتوبر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

سعر صرف الريال السعودي اليوم 3-11-2022 في البنوك المصرية
بقلم رحاب عبدالراضي