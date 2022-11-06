رئيس قمة جلاسكو: التمويل مسألة حاسمة في برامج مواجهة التغيرات المناخية

قال ألوك شارما رئيس قمة جلاسكو «COP 26»، إنَّ التمويل مسألة حاسمة في برامج العمل الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، مستطردًا: «إما أن ننجح أو نفشل وهذا يعود للتمويل، وحينما أشير إلى التمويل المقدر بـ100 مليار دولار، أسمع الانتقادات، لذا علينا بذل المزيد من الجهود على مستوى الحكومات والمصارف التنموية متعددة الأطراف، فيما يتعلق بتحديد هدف ما بعد 2025».

متفائل.. وتقدمنا ممكن

وأضاف «شارما»، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP 26»: «في نهاية المطاف، أبقى متفائلًا، انظروا إلى النقطة التي كنا فيها قبل انعقاد مؤتمر جلاسكو وقبل مؤتمر باريس، وإذ نحتفل اليوم بالعيد الثلاثين انظروا إلى أين كنا قبل مؤتمر ريو، أشكركم وبفضلكم جميعا ننهي رئاسة المملكة المتحدة بنقطة تفيد أن التقدم ممكن ويحدث وهو متواصل».

علينا أن نعزز ونسرّع من التقدم

وتابع رئيس قمة جلاسكو «COP 26»: «علينا أن نعزز ونسرّع من التقدم ولكن علينا أن نقوم بذلك وأنا على قناعة بأننا قادرين على ذلك، نعرف ما الذي يجب القيام به للإبقاء على 1.5 درجة مئوية هدفًا حيًا، صديقي سامح شكري وزير الخارجية المصري ورئيس قمة المناخ COP 27، أنت وأصدقاؤك وأعضاء فريقك لكم منا كامل الدعم، فلنحرص معًا على تحقيق كل ذلك والوفاء بالتعهدات».