رئيس قمة جلاسكو: الأزمة الروسية الأوكرانية زادت حدة التغيرات المناخية

قال رئيس قمة جلاسكو COP26، ألوك شارما، إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية، أدت إلى تسارع الأزمات العالمية المتعددة، مثل «الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار والتضخم وزيادة الديون»، ما أدى بدوره إلى تفاقم أزمة المناخ، مؤكدا أنّه رغم كل الأزمات، حققت قمة جلاسكو تقدّما على مستوى تنفيذ الالتزامات، حيث أصبح أكثر من 90% من اقتصادنا العالمي مشمولا بصافي صفر انبعاثات بنسبة 90%، عن لحظة رئاستنا للمؤتمر، بنسبة تزيد على 30%.

الوظائف الخضراء

وأكد شارما، خلال كلمته في الجلسة الإجرائية لمؤتمر COP27، التي تستضيفها مدينة السلام شرم الشيخ، أنّ قمة جلاسكو نجحت في أن تُلزم الشركات والمؤسسات العالمية بالالتزام بالحياد الصفري، إضافة إلى خلق الوظائف الخضراء وضخّ مليارات الأموال في الصناعات الخضراء.

وأضاف رئيس قمة جلاسكو، أنّ الشركات والدول أحرزت تقدما قياسيا ملموسا من أدوات الانبعاثات الصفرية لأجندة الاختراق وتسريع توسيع مصادر الطاقة المتجددة حول العالم، والأمين العام كان واضحا جدا، فالأهداف المستقبلية بمجال الطاقة لا تكمن بالوقود الأحفوري ونوافقه الرأي تماما.

خفض الانبعاثات الحرارية

ولفت شارما، إلى أنّ الانبعاثات الحرارية ستنخفض بنسبة 12% في العام 2030 من الانبعاثات العالمية السنوية، موضحا أنّ الدراسات تشير إلى ارتفاع درجات حرارة الأرض 1.7 بنهاية هذا القرن وليس 1.5 درجة.

ووجّه رئيس قمة جلاسكو، رسالة للمشككين في عمل المتعدد الأطراف ومسار مؤتمر الأطراف، قائلا: «رسالتي لكم واضحة، هذه المسارات قد تبدو غير مجدية ومحبطة في بعض الأحيان، إلا أنّ المنظومة ككل تأتي بثمارها، ونحن نشكر الكثيرين بهذا المجال».

وتابع: «أقر بشكل كامل ببعض التحديات التي لا تزال تتربص بنا، ونحن نحرز شيئا من التقدم، لكنه من الواضح أنّه لا يزال علينا بذل مزيد من الجهود بهذا العقد المهم جدا، فنحن لسنا على مسار الإبقاء على الحفاظ 1.5 درجة من ارتفاع درجات حرارة الأرض، وأفهم أنّ القادة حول العالم يواجهون أولويات متسابقة هذا العام، وعلينا أن نتوخى الهدوء، وأن نجد القدرة على التركيز فيما يحدث من تغيرات مناخية من فيضانات وكوارث بيئية».

وشدد رئيس قمة جلاسكو، على ضرورة أن يكون COP27 مؤتمر الأعمال الملموسة، وعندما ينضم قادة العالم غدا، فعليهم أن يشرحوا ما حققته بلدانهم العام الماضي، وما هو مسارهم المستقبلي، ومن دون الوفاء بالالتزامات فإنّ المنظومة ستنهار، وسندعم مصر لكي نحقق نتائج طموحة في مجال تخفيف التكيف والخسائر والأضرار.