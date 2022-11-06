شمال سيناء تنتهي من زراعة 60 ألف شتلة زيتون تزامنا مع قمة المناخ

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تشارك في مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ بعدد من المسؤولين ورؤساء الجمعيات ومديريات البيئة والصحة والزراعة وعدد من النواب وشيوخ القبائل.

وذكر المحافظ لـ«الوطن»، أن المحافظة شاركت في الفعاليات التحضيرية لقمة المناخ، حيث قامت جميع المديريات في المحافظة بزراعة وتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بزراعة شتلات اللوز والزيتون وحرث الأرض، بما فيها القرى العائدة جنوب الشيخ زويد ورفح والعريش.

زراعة 60 ألف شتلة زيتون

وأضاف المحافظ، أن مديريات التربية والتعليم والبيئة والزراعة والشباب والرياضة وصلت إلى كل المناطق الصحراوية، سواء القريبة أو البعيدة، وتم زراعة ما يقرب من 60 ألف شتلة زيتون تم توزيعها على الجمعيات ومركز بحوث الصحراء، مشيرا إلى أنه خلال عامين ستتحول شمال سيناء إلى واحة خضراء.

زراعة شتلات في مدارس القرى والمدن

ومن جهة أخرى، قالت رضوى شاهين رئيس جهاز شؤون البيئة بشمال سيناء لـ«الوطن»، أنه تم زراعة شتلات وأشجار زينة وأخرى مثمرة ببعض المدارس البعيدة، سواء في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء، وذلك بالتعاون والتنسيق مع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم.