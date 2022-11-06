جولات لشباب شرم الشيخ للتعريف بـ«COP 27»: المناخ قضيتنا

على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء، فكر مجموعة من الشباب والشابات خارج الصندوق، فقرروا تطويع مهاراتهم الإبداعية في خدمة سكان أهل المدينة، من خلال عمل مبادرات خدمية وتوعوية استعدادا لمؤتمر قمة المناخ «cop 27»، الذي تُعقد أولى جلساته اليوم الأحد، وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة قادة وعلماء ونشطاء المناخ والمسؤولين من شتى بقاع العالم، لتقديم حلول تنقذ البيئة من براثن التغيرات المناخية.

مبادرة المناخ قضيتنا

«المناخ قضيتنا»، كانت تلك المبادرة الشبابية التي أطلقتها الشابة نغم محمود، رفقة مجموعة من الشباب على أرض مدينة شرم الشيخ، قبل انطلاق مؤتمر قمة المناخcop27، وروت كواليس فكرتها خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلةً: «قمنا بالتجول في شتى أرجاء المدينة، للتوعية باستخدام الأكياس الورقية والأقمشة بدلًا من البلاستيكية، لتغيير الفكر الموروث عند البعض والذي يمثل خطرًا ويؤثر على المناخ بالسلب».

أسئلة عن المؤتمر والتغيرات المناخية

حاول الشباب جذب انتباه المارة إليهم من خلال اصطحاب صندوق ورقي بداخله أوراق ملونة تحتوي على العديد من الأسئلة تخص البيئة والتغيرات المناخية، وكيفية استعداد مصر ومدينة شرم الشيخ، للمؤتمر، التي تُطرح على العرب والأجانب في إطار مسابقة: «تتضمن الأسئلة الحديث عن أضرار البيئة والأسباب التي أدت للتغيرات المناخية، وتعريف مصطلح الاحتباس الحراري، وما هي الاتفاقية الأولى التي عُقدت في المؤتمر»، بحسب «نغم» التي بدأت عملها التطوعي في وزارة الشباب والرياضة والهلال الأحمر.

ربما لم يتوقف نشاط مباردة «المناخ قضيتنا»، على مؤتمر قمة المناخ وحسب، بل سيجرى استكمالها بعده، من خلال استعراض التغييرات الصديقة للبيئة عن الطاقة الشمسية التي جرى استخدامها بشكل كبير، والتي ستكون جزء من اهتمامات الشباب: «نعطي جوائز تحفيزية بسيطة سواء للأطفال أو للشباب».

وفيما يخص مشاركتها في مؤتمر المناخ «cop 27»، قالت ابنة مدينة شرم الشيخ: «مشاركتي أنا والشباب في مؤتمر المناخ هو حضور في المنطقة الخضراء، وأيضا هناك مجموعة من الشباب سيكون لهم دور في الاستقبال، ولكن المبادرات التي قدمتها هي مبادرات توعية ومسابقات عن التغيرات المناخية».