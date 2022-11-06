«التعليم»: تقييم الطلبة في الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالألوان

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالألوان، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار الوزارة رقم 167 لسنة 2022، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس بالمرحلة الابتدائية.

تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي بالألوان

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 167 لسنة 2022، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس، حيث نصت المادة الثامنة من القرار، أن يتم التعبير عن نتيجة تقييم الطلاب المتعلمين بالصفين الرابع والخامس الابتدائي في صورة 4 ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات ونواتج التعلم خلال العام الدراسي الجديد 2023، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه.

تقييم الطلبة بالألوان.. الأحمر راسب

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 4 ألوان لتقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، خلال العام الدراسي الجديد، وهي كالتالي:

- اللون الأزرق، يؤكد أن الطالب قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100.

2- اللوان الأخضر، يؤكد أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85.

3- اللوان الأصفر، يؤكد أن الطالب المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 50 لأقل من 65.

4- اللوان الأحمر، يؤكد أن الطالب المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل المدارس

وفي سياق آخر، أكد مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة في أسبوعه السادس عقب بداية الدراسة في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن جميع المدارس تقوم بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.